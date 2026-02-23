ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಯಶ್ ಅವರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುದೇವ್ ನಾಯರ್ 'ಕರ್ಮಡಿ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
Introducing Sudev Nair as KARMADI in - A Toxic Fairy Tale For Grown-Ups#Toxic In Cinemas Worldwide from 19-03-2026#ToxicTheMovie#ToxicOnMarch19th #Nayanthara @advani_kiara@humasqureshi @rukminitweets #TaraSutaria #GeetuMohandas @RaviBasrur @VishalMMishra @tanishkbagchi… pic.twitter.com/9fLexlRyNo— Yash (@TheNameIsYash) February 23, 2026
