'ದಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಾರ್‘ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಘೋಷಿಸಿದ ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರ ಕುರಿತಾದ ಕಥೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ‘ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್‘ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅವರು ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲಸಿಕೆ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲು ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಟ್ವಿಟರ್ ಮೂಲಕ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವಾರ್‘ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ANNOUNCEMENT:

Presenting ‘THE VACCINE WAR’ - an incredible true story of a war that you didn’t know India fought. And won with its science, courage & great Indian values.

It will release on Independence Day, 2023. In 11 languages.

Please bless us.#TheVaccineWar pic.twitter.com/T4MGQwKBMg

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) November 10, 2022