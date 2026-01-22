ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು–ಸಂಧ್ಯಾ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲಿ? ಯಾವಾಗ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 10:43 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 10:43 IST
ಸಂಧ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು

ಸಂಧ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು, ಸಂಧ್ಯಾ

ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು, ಸಂಧ್ಯಾ

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ನಟ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು

ನಟ ಉಗ್ರಂ ಮಂಜು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

