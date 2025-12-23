ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ನಟನೆಯ ‘ರೌಡಿ ಜನಾರ್ದನ’ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ

<p>ತೆಲುಗು ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ನಟನೆಯ ‘ರೌಡಿ ಜನಾರ್ದನ’ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ರೌಡಿ ಜನಾರ್ದನ’ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೌಡಿ ಜನಾರ್ದನ ಟೈಟಲ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ರೌದ್ರಾವತಾರ ತಾಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.₹100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ನಟನೆಯ 'ದೇ ದೇ ಪ್ಯಾರ್ ದೇ -2' ಚಿತ್ರ.ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ರುದ್ರಾವತಾರ: ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಾಳಿ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ.<p>ಇದೇ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ನಟ ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಮ್ ಬಾಡಿ, ನಿಜಕ್ಕೂ ರೌಡಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡುಗರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಕೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೌಡಿ ಜನಾರ್ದನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರವಿ ಕಿರಣ್ ಕೋಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>