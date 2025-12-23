ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ನಟನೆಯ ‘ರೌಡಿ ಜನಾರ್ದನ’ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 12:31 IST
Last Updated : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 12:31 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:₹100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ನಟನೆಯ 'ದೇ ದೇ ಪ್ಯಾರ್ ದೇ -2' ಚಿತ್ರ
₹100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ನಟನೆಯ 'ದೇ ದೇ ಪ್ಯಾರ್ ದೇ -2' ಚಿತ್ರ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ರುದ್ರಾವತಾರ: ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಕಾಳಿ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ರುದ್ರಾವತಾರ: ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಕಾಳಿ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ
kannada movieVijay DeverakondaMovie

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT