ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿ ಅರ್ಜಿ: ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಎಡವಿದ್ರಾ ದಳಪತಿ!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 12:35 IST
Last Updated : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 12:35 IST
ನಟ ವಿಜಯ್ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ
ನಟ ವಿಜಯ್ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ
ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು: ವಿಜಯ್ ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅಪ್ಪನ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್
ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು: ವಿಜಯ್ ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅಪ್ಪನ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್
