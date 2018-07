‘ದಿ ವಿಲನ್‌‘ ಟೀಸರ್‌ ವಿವಾದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ: ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ದಿ ವಿಲನ್‌‘ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್‌ ವಿವಾದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಎಂದು ನಟ ಸುದೀಪ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ದಿ ವಿಲನ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್‌ ಶಿವರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸುದೀಪ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅಸಮಾದಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

ದಿ ವಿಲನ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್‌ ಅವರಿಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿವರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನೂರಾರು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಶಿವರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಲವು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದು ವಿವಾದ...?

ಪ್ರೇಮ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ ದಿ ವಿಲನ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್‌ ಜೂನ್‌ 28 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರಾದ ಶಿವರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಮತ್ತು ಸುದೀಪ್‌ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್‌ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸುದೀಪ್‌ ಅವರ ಟೀಸರ್‌ ಅನ್ನು ಯುಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು, ಶಿವರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಟೀಸರ್‌ ಅನ್ನು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಉಭಯ ನಟರ ಟೀಸರ್‌ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವಾದದ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಶಿವಣ್ಣ ಟೀಸರ್‌ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಜನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಟರು ಸುದೀಪ್ ಟೀಸರ್‌ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಶಿವಣ್ಣ ಟೀಸರ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸುದೀಪ್‌ ಟ್ವಿಟ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Lot of tweets on @shetty_rishab accusing him of not having taken shivannas name ,,when actually he has.

Sad to see sch tweets floating making a person regret to y at all he tweeted.

Shivanna is a senior n he wil always be respected n loved.

Thanks fr supportn #TheVillain Rishab. pic.twitter.com/ErO96TGPXj

— Kichcha Sudeepa (@KicchaSudeep) 29 June 2018