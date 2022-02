ಲಾಸ್‌ ಏಂಜಲಿಸ್‌: ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದ 94ನೇ ಅಕಾಡೆಮಿ-ಆಸ್ಕರ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳು ನಡೆದವು.

ಆಸ್ಕರ್ 2022 ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿವೆ.

ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ಚಿತ್ರಗಳು

-‘ಬೆಲ್‌ಫಾಸ್ಟ್‌’

-‘ಕೊಡ’

-‘ಡೋಂಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಅಪ್‌’

-‘ಡ್ರೈವ್‌ ಮೈ ಕಾರ್‌’

-‘ಡುನ್‌’

-‘ಕಿಂಗ್‌ ರಿಚರ್ಡ್‌’

-‘ಲೈಕೋರೈಸ್ ಪಿಜ್ಜಾ’

-‘ನೈಟ್‌ಮೇರ್‌ ಅಲಿ’

-‘ದಿ ಪವರ್‌ ಆಫ್‌ ದಿ ಡಾಗ್‌’

-‘ವೆಸ್ಟ್‌ ಸೈಡ್‌ ಸ್ಟೋರಿ’

