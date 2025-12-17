<p>ಜಾಗತಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ‘ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್’ ವಿಭಾಗದ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ‘ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್’ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನಪಡೆದಿದೆ. </p><p>ನೀರಜ್ ಘಯ್ವಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ‘ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್’ ಸಿನಿಮಾವು 2025ರ ಕಾನ್ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತ್ತು. </p><p>ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕರಣ್ ಜೋಹಾರ್ ಅವರ ಧರ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<h3>‘ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಕತೆ ಏನು</h3><p>ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರಿಗೆ ಸೇರುವ ಕನಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಡುವ ಪರಿಶ್ರಮದ ಕತೆಯೇ ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್. </p><p>ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬಡತನ, ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹಾಗೂ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಕನಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ತರುಣರಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳ ಸುತ್ತಾ ‘ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್’ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಂತಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಲ್ಲುವ ದೇಶದ ಬಹುಪಾಲು ಇರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ತರುಣರ ಕಷ್ಟ –ಸುಖಗಳು ಈ ಚಿತ್ರದ ಜೀವಾಳ. </p><p>ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿನ ಪೈಪೋಟಿ, ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಕರೋನ, ಲಾಕ್ಡೌನ್, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಲಿತರು ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಪೋಷಕರು.. ಹೀಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹಲವು ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರಕತೆಯನ್ನು ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<h3>‘ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್’ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆಯಿದು</h3><p>ಲೇಖಕ ಬಶರತ್ ಪೀರ್ ಅವರು ‘ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಫ್, ಎ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಎ ಡೆತ್ ಬಿಸೈಡ್ ದಿ ಹೈವೇ’ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕವು 2020ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. </p><p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಚಿತ್ರಕತೆಯು, ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಕನಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಯುವಜನರ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮದೇ ಜೀವನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕತೆಯೇ ಎನ್ನುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್ನ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಶಾನ್ ಖಟ್ಟರ್, ವಿಶಾಲ್ ಜೇತ್ವಾ ಹಾಗೂ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. </p><p>ಅದರಲ್ಲೂ ಇಶಾನ್ ಖಟ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲ್ ಜೇತ್ವಾ ಅವರ ಗೆಳೆತನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರ ಅಭಿನಯವು ಸಿನಿಮಾದ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಭಾವುಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<h3>‘ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್’ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು</h3><p>ಹಲವು ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ‘ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್’ ಸಿನಿಮಾ 2025ರ ಮೇ. 21ರಂದು ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹3 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. 122 ನಿಮಿಷಗಳಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಸೆ.26ರಂದು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>