ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentmovie review
ADVERTISEMENT

Movie Review | ಮಿರಾಯ್‌ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ: ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ

ಅಭಿಲಾಷ್ ಪಿ.ಎಸ್‌.
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 10:46 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 10:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆ : ಮಿರಾಯ್‌ (ತೆಲುಗು: ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ)
ನಿರ್ದೇಶಕ:ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗಟ್ಟಮ್ನೇನಿ
ಪಾತ್ರವರ್ಗ:ತೇಜ್‌ ಸಜ್ಜಾ, ಮಂಚು ಮನೋಜ್‌, ಜಯರಾಮ್‌, ಶ್ರಿಯಾ ಶರಣ್‌, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ರಿತಿಕಾ ನಾಯಕ್‌ . ನಿರ್ಮಾಣ: ಟಿ.ಜಿ. ವಿಶ್ವಪ್ರಸಾದ್
TollywoodMovie Review

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT