ಶುಕ್ರವಾರ, 28 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentmovie review
ADVERTISEMENT

'ಫ್ಲರ್ಟ್‌' ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ: ತಿರುವುಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸುಂದರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ

ವಿನಾಯಕ ಕೆ.ಎಸ್.
Published : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:45 IST
Last Updated : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:45 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆ : ಫ್ಲರ್ಟ್‌
ನಿರ್ದೇಶಕ:& ನಿರ್ಮಾಣ: ಚಂದನ್‌ ಕುಮಾರ್‌
ಪಾತ್ರವರ್ಗ:ಚಂದನ್‌, ನಿಮಿಕಾ ರತ್ನಾಕರ, ಗಿರೀಶ್‌ ಶಿವಣ್ಣ, ಮತ್ತಿತರರು
SandalwoodentertainmentKannada CinemaCinemaSandalwood Movie

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT