ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
Photos| ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ಲಕುಮಿ’ ಧಾರವಾಹಿ ನಟಿ ಸುಷ್ಮಾ ಶೇಖರ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:14 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:14 IST
ಸುಷ್ಮಾ ಶೇಖರ್ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಸುಷ್ಮಾ ಶೇಖರ್ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಕಿರುತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು.

'ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮಹಿಮೆ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಲಕುಮಿ’, ‘ಯಾರೇ ನೀ‌ ಮೋಹಿನಿ’, ‘ಗಿಣಿರಾಮ’ ಧಾರವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.

