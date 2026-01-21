ಬುಧವಾರ, 21 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmenttv
ADVERTISEMENT

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು 100 ಕೆ.ಜಿ: ರಘು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 21 ಜನವರಿ 2026, 5:38 IST
Last Updated : 21 ಜನವರಿ 2026, 5:38 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮ್ಯೂಟಂಟ್ ರಘು, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ

ಮ್ಯೂಟಂಟ್ ರಘು, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿಜಯ್‌ ರಾಘವೇಂದ್ರರಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿವರೆಗೆ: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ವಿಜೇತರು ಇವರು
ವಿಜಯ್‌ ರಾಘವೇಂದ್ರರಿಂದ ಗಿಲ್ಲಿವರೆಗೆ: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ವಿಜೇತರು ಇವರು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಝೀರೊ ಟು ಹೀರೊ : ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ
ಝೀರೊ ಟು ಹೀರೊ : ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ
bigg bossweight lossbigg boss kannadaBigg Boss Kannada 12

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT