ಸೋಮವಾರ, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmenttv
ADVERTISEMENT

ಈ ಕನ್ನಡಿಗನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಸೂರಜ್​ ಸಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:59 IST
Last Updated : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:59 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:BBK12: ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಕ ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಪರ್ಧಿ
BBK12: ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಕ ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಪರ್ಧಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:BBK12: ರಾಶಿಕಾ, ಸೂರಜ್ ಮಧ್ಯೆ ತುರುಸಿನ ಪೈಪೋಟಿ; ಏನಿದು ಮುಖವಾಡದ ಗಲಾಟೆ?
BBK12: ರಾಶಿಕಾ, ಸೂರಜ್ ಮಧ್ಯೆ ತುರುಸಿನ ಪೈಪೋಟಿ; ಏನಿದು ಮುಖವಾಡದ ಗಲಾಟೆ?
bigg bossbigg boss kannadaBigg Boss Kannada 12

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT