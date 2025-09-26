ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmenttv
ADVERTISEMENT

ಕಾಂಚನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ವಂಶಿ: ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಮಹಾನಟಿಯರು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:08 IST
Last Updated : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:08 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನಂತೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು: ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಅನುಶ್ರೀ
ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನಂತೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು: ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಅನುಶ್ರೀ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಜೀ಼ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ ‘ಮಹಾನಟಿ’ ಸೀಸನ್ 2, ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ
ಜೀ಼ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ ‘ಮಹಾನಟಿ’ ಸೀಸನ್ 2, ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ
ಮಹಾನಟಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ವಂಶಿ

ಮಹಾನಟಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ವಂಶಿ

ಚಿತ್ರ: zeekannada

actressKannada reality showReality showMahanati

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT