ಹಿಂದಿ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್-15’ರ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ನಟಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರಕಾಶ್‌

ಮುಂಬೈ: ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಹಿಂದಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್-15’ರ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ಹಾಗೂ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಸೆಹಜ್‌ಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಪರಾಭವಗೊಳಸಿದ ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕರಾದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ₹ 40 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತೇಜಸ್ವಿಗೆ ನೀಡಿದರು.

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಯಸಾಧಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಫೋಟೊ ಸಮೇತ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ತೇಜಸ್ವಿ ಪ್ರಕಾಶ್‌, ‘ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಳಿಕ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ. ಈ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಟ್ರೋಫಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Thank you #TejaTroops and everyone who made this dream come true! A dream come true after 4 months of a very challenging journey! The trophy comes home!!! #BiggBoss15 #BiggBoss #TejasswiPrakash #TejaTroops #TCrew pic.twitter.com/jC266ww151

— Tejasswi Prakash (@itsmetejasswi) January 30, 2022