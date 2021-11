ಅಂಡಮಾನ್‌ ಬಳಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶ: 18ರಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರವೇಶ, ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್‌ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಂಡಮಾನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ, ನವೆಂಬರ್‌ 18ರಂದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪ್ರದೇಶವು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ–ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಚಲಿಸಿ ಭಾನುವಾರದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಅಂಡಮಾನ್‌ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.

A Low Pressure Area over lay over central parts of Andaman Sea today. Become well marked over north Andaman Sea & adjoining Southeast BoB by 15th Nov. Concentrate into a Depression over west-central BoB by 17th Nov and reach near south Andhra Pradesh coast on18th Nov. pic.twitter.com/7RJsMepFZN

— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 14, 2021