ಗಿನ್ನಿಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 'ಗ್ರೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಾಲೆಂಜ್' (ಜಿಐಸಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ತೆಲಂಗಾಣದ ಆದಿಲಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 'ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ' ಮೂಲಕ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಐಸಿ ಸಂಘಟಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ (ಟಿಆರ್‌ಎಸ್) ಆದಿಲಾಬಾದ್ ಶಾಸಕ ಜೋಗು ರಾಮಣ್ಣ ಅವರ 58ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ತೆಲಂಗಾಣದ ಅರಣ್ಯ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಅಲೋಲಾ ಇಂದ್ರ ಕರಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಟಿಆರ್‌ಎಸ್‌ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಜೋಗಿನಿಪಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, ಜಿಐಸಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಟಿಆರ್‌ಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು, ಶಾಸಕರು, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ, ಆದಿಲಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ದುರ್ಗಾನಗರದಲ್ಲಿ 200 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಕ್ಷೀಣಿಸಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಿಯಾವಕಿ ಮಾದರಿ (ಹೆಸರಾಂತ ಮಿಯಾವಕಿ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು) ಮೂಲಕ ಐದು ಲಕ್ಷ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

We at #GreenIndiaChallenge strongly believe that it is also very important that to see a planted saplings breaths perfectly to grow into a tree. Appreciate the efforts of organisers of 1Million plantation in Adilabad who took the help of Fire Engines to water these saplings. 🙏👌 pic.twitter.com/jDJfHYLu8p

— Santosh Kumar J (@MPsantoshtrs) July 6, 2021