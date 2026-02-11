ಬುಧವಾರ, 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಆಳ-ಅಗಲ: ಲಸಿಕೆಯ ಅಂಕೆಗೆ ಸಿಗದ ಹಕ್ಕಿಜ್ವರ
ಅಮೃತ ಕಿರಣ ಬಿ.ಎಂ.
Published 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಔಷಧ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆಮೆ ವೇಗ
VaccineExplainerBird fluH1N1 Flu

