ಗುರುವಾರ, 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeexplainerdetail
ADVERTISEMENT

ಆಳ–ಅಗಲ | ಜಾತಿವಾರು ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಏನಿದರ ಕಕ್ಷೆ

ಜಯಸಿಂಹ ಆರ್.
Published : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 19:30 IST
Last Updated : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 19:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಎರಡು ಭಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲು ಎಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 50 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರ್‌.ಆರ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಜೋಡಣೆ ಹೇಗೆ?
ಎಸ್ಕಾಂಗಳು ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೀಟರ್‌ ನೀಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆರ್‌.ಆರ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಮೀಟರ್‌ ರೀಡರ್‌ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 3,000 ಮೀಟರ್‌ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ತಲಾ 150ರಂತೆ 20 ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೀಟರ್‌ ರೀಡರ್‌ ಜತೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಆರ್‌.ಆರ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಿಯೋಟ್ಯಾಗಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಯುಎಚ್‌ಐಡಿ ಸೃಜಿಸುವವರೆಗೂ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮೀಟರ್‌ ರೀಡರ್‌ಗಳದ್ದು. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ವಾಸವಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೂ ಯುಎಚ್‌ಐಡಿ ಸೃಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
KarnatakaCensusCaste CensusCaste survey

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT