ಗುರುವಾರ, 15 ಜನವರಿ 2026
Indian Army Day 2026: ದೇಶದ ಸೇನೆಗೆ ಬಲ ತುಂಬಿದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿವು..
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published 15 ಜನವರಿ 2026, 11:24 IST
Last Updated 15 ಜನವರಿ 2026, 11:24 IST
1. ಅಗ್ನಿ-5
2. ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್‌ ಕ್ಷಿಪಣಿ
3. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರೈಮ್‌’ ಕ್ಷಿಪಣಿ
4. ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್
5. ಎಸ್‌–400 ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
6. ಬರಾಕ್‌–8 ಕ್ಷಿಪಣಿ
7.ಆಕಾಶ್‌ ಕ್ಷಿಪಣಿ
ಜನವರಿ 15ರಂದೇ ಏಕೆ?
1895ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದೇ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು 1949ರ ಜನವರಿ 15ರಂದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೇ ದಿನವನ್ನು ಸೇನಾ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
