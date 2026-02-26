ಗುರುವಾರ, 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeexplainerdigest
ಎರಡೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ‘ಕೇರಳಂ‘ ಆಯ್ತು; 27 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈಡೇರಿಲ್ಲ ‘ಬಾಂಗ್ಲಾ‘ ಯತ್ನ
ಎರಡೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ‘ಕೇರಳಂ‘ ಆಯ್ತು; 27 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈಡೇರಿಲ್ಲ ‘ಬಾಂಗ್ಲಾ‘ ಯತ್ನ
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 13:24 IST
Last Updated 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 13:24 IST
Comments
BJPCentral GovernmentWest Bengalmamata banerjeeKeralaCPM

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT