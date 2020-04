ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಲಾಕ್‍ಡೌನ್ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅನುಸಾರ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವೊಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದೇಶ ಹೀಗಿದೆ:

ಮಾರಕ ವೈರಸ್‌ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಲಾಕ್‍ಡೌನ್‍ಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ.

ಮೊದಲ ಕ್ರಮ - 1 ದಿನ

ಎರಡನೇ ಕ್ರಮ - 21 ದಿನಗಳು

ಐದು ದಿನಗಳ ನಂತರ

ಮೂರನೇ ಕ್ರಮ - 28 ದಿನಗಳು

ಐದು ದಿನಗಳ ನಂತರ

ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಮ- 15 ದಿನಗಳು

ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನೇ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದೆ

ಮಾರ್ಚ್ 22- 1 ದಿನ ( ಲಾಕ್‍ಡೌನ್ ಟ್ರಯಲ್)

ಮಾರ್ಚ್ 24- ಏಪ್ರಿಲ್ 14 - 21 ದಿನಗದಳು (ಮೊದಲ ಲಾಕ್‍ಡೌನ್)

ಏಪ್ರಿಲ್ 15- ಏಪ್ರಿಲ್ 19- ಲಾಕ್‍ಡೌನ್‌ಗೆ ವಿರಾಮ

ಏಪ್ರಿಲ್ 20 -ಮೇ 18 - 28 ದಿನಗಳು (ಎರಡನೇ ಲಾಕ್‍ಡೌನ್)

ಕೋವಿಡ್ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊನ್ನೆ ಆದರೆ

ಲಾಕ್‍ಡೌನ್ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುವುದು

ಇಲ್ಲವಾದರೆ

ಮೇ 19- ಮೇ 24- ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಿಂದ ವಿರಾಮ

ಮೇ 25- ಜೂನ್ 10 - 15 ದಿನಗಳು (ಕೊನೆ ಹಂತದ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ )

ಇದೇ ಸಂದೇಶ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೋಗೊದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ.



ಫ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಚೆಕ್

ವೈರಲ್ ಸಂದೇಶ ಫೇಕ್ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್‍ಒ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದು ಲಾಕ್‍ಡೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದೇಶ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದುದು ಮತ್ತು ನಕಲಿ. ಲಾಕ್‍ಡೌನ್‌ಗೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಾವುದೇ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ.



Messages being circulated on social media as WHO protocol for lockdown are baseless and FAKE.

WHO does NOT have any protocols for lockdowns. @MoHFW_INDIA @PIB_India @UNinIndia

— WHO South-East Asia (@WHOSEARO) April 5, 2020