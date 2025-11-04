ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕು ‍ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಕೆಫೆಗಳು

<p>ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ 5 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಸ್ನೇಹಿ ಕೆಫೆಗಳು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ 5 ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಕೆಫೆಗಳು ಯಾವುವು, ಇರುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡೋಣ.</p><h3>ಟ್ರಿಪ್ಪಿ ಗೋಟ್ ಕೆಫೆ (Trippy Goat Cafe ) : </h3><p>ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ಹಾಗೂ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಟ್ರಿಪ್ಪಿ ಗೋಟ್ ಕೆಫೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಕು ನಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಲು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕು ನಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. </p><p><strong>ಸ್ಥಳ:</strong> ವಸಂತ ನಗರ</p><p><strong>ಸಮಯ:</strong> ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11 ರವರೆಗೆ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11ರವರೆಗೆ.</p>.<h3>ದಿ ಪೆಕ್ ( The Peck):</h3><p>40 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ‘ದಿ ಪೆಕ್’ ಕೆಫೆಯು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಸ್ಥಳ:</strong> ಕೋರಮಂಗಲ</p><p><strong>ಸಮಯ:</strong> ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11 ರವರೆಗೆ</p>.<h3>ನೆರ್.ಲು ಕೆಫೆ (Ner.lu Cafe): </h3><p>ನೆರ್.ಲು ಕೆಫೆ ಭಾರತೀಯ ಕಾಫಿ ಬೀಜ ಪರಂಪರೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕೆಫೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಕಾಫಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಯ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಸ್ಥಳ:</strong> ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ</p><p><strong>ಸಮಯ:</strong> ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11ರ ವರೆಗೆ.</p>.<h3>ಕಾಪರ್ + ಕ್ಲೋವ್ಸ್ (Copper + Cloves):</h3><p>ಕಾಪರ್ + ಕ್ಲೋವ್ಸ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಆಕರ್ಷಕ ಉದ್ಯಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕೆಫೆಯಾಗಿದೆ. ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಈ ಕೆಫೆ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಅಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಸ್ಥಳ:</strong> ಇಂದಿರಾನಗರ</p><p><strong>ಸಮಯ:</strong> ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ರವರೆಗೆ, ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8ರವರೆಗೆ</p>.<h3>ಮೈಟಿಪಾವ್ಸ್ (Mighty Paws):</h3><p>ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಸ್ನೇಹಿ ತಾಣವಾದ ಮೈಟಿಪಾವ್ಸ್ ಈ ಉಪಾಹಾರ ಗೃಹವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಆಟದ ಮೈದಾನವಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ ಮೋಜು, ಮಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು.</p><p><strong>ಸ್ಥಳ:</strong> ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ</p><p><strong>ಸಮಯ:</strong> ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10:30 ರವರೆಗೆ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>