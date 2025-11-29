ರೆಸಿಪಿ | ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ

<p>ಬಹುತೇಕ ಮಾಂಸಹಾರಿಗಳು ಮೀನಿನ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೀನು ಫ್ರೈ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.</p>.<p><strong>ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು</strong></p><p>ಹಸಿ ಮೀನು– ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ</p><p>ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ –2 ಕಪ್</p><p>ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ– 2 ರಿಂದ 3 ಚಮಚ</p><p>ಜೀರಿಗೆ – ಅರ್ಧ ಚಮಚ</p><p>ಶುಂಠಿ , ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ – ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು</p><p>ಕರಿ ಮೆಣಸು– 3–4 ಕಾಳು</p><p>ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ– ಅರ್ಧ ಚಮಚ</p><p>ಉಪ್ಪು– ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು</p><p>ಹುಳಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು</p><p>ಸಣ್ಣ ರವೆ – ಕಪ್</p><p>ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು</p><p>ಈರುಳ್ಳಿ– 2 ರಿಂದ 3 </p><p>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ</p><p>ಒಂದೆರಡು ಕಾಳು ಮೆಂತ್ಯೆ</p><p></p><p>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ</p><p>ಮೊದಲು ಮೀನನ್ನು ಶುಚಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ</p><p>ನಂತರ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ, ಧನಿಯಾ, ಮೆಂತ್ಯೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹುರಿದುಕೊಂಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಿಶ್ರಣ, ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹದಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಸಾಲೆಗೆ ತುಂಬಾ ನೀರು ಸೇರಿಸಬಾರದು. ಬಳಿಕ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರವೆಯನ್ನು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. </p><p>ನಂತರ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಮಸಾಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹುಳಿ ಉಪ್ಪು, ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.</p><p>ಬಳಿಕ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೀನಿಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳಕಾಲ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಿ.</p><p>ಮಸಾಲೆ ಹಚ್ಚಿದ ಮೀನಿಗೆ ರವೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡಿ.</p><p>ಈಗ ರುಚಿಯಾದ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>