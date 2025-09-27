ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homefoodrecipe
ADVERTISEMENT

Video | ಹುರಿಗಡಲೆ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು – ಒಬ್ಬಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೂ ಜೈ, ಚಹಾ ಜೊತೆಗೂ ಸೈ

್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 11:17 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 11:17 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Recipefood recipeFood Making

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT