ರಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ ರುಚಿಯಾದ ರೋಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪುಡ್ಡಿಂಗ್

<p>ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಮಾಸ ರಂಜಾನ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 30 ದಿನ ಉಪವಾಸ ತೊರೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ರಂಜಾನ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೋಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪುಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ತಿಳಿಯಿರಿ.</p>.ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಸಾರಿದ ಶಿಕ್ಷಕ; ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಆಚರಣೆ.ಶಿವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ತಂಬಿಟ್ಟು ಉಂಡೆ.<p><strong>ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು</strong></p><p>ಹಾಲು, ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್, ಸಕ್ಕರೆ, ರೋಸ್ ಸಿರಪ್ </p><p><strong>ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ</strong></p><p>ಮೊದಲು ಒಂದು ದಪ್ಪ ತಳದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್, ಸಕ್ಕರೆ, 2-3 ಚಮಚ ರೋಸ್ ಸಿರಪ್ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ದಪ್ಪಗಾಗುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮೌಲ್ಡ್ಗೆ ಹಾಕಿ 3ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಪಿಸ್ತಾ, ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಗುಲಾಬಿ ದಳಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ. ಈಗ ರೋಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪುಡ್ಡಿಂಗ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>