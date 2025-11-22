ಚಳಿಗಾಲ: ಮಕ್ಕಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

<p>ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಸರಳ ಆಹಾರಗಳು.</p><p><strong>ಕೊರಿಯನ್ ಕ್ರೀಮ್ ಚೀಸ್:</strong> </p><p>ಕೊರಿಯನ್ ಕ್ರೀಮ್ ಚೀಸ್, ಕೊರಿಯ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಕರಿ ತಿನಿಸಾಗಿದೆ. ಈ ತಿನಿಸನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರೇಡ್ ಒಳಗೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಕ್ರೀಮ್, ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಿಂದ ಬೇಹಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. </p>.ಆಹಾರ | ಹುರುಳಿಕಾಳಿನ ಖಾದ್ಯ.<p><strong>ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕಪ್ಗಳು: </strong></p><p>ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವ ಕಪ್ ಆಕಾರದ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಟಾಣಿ, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಸಾಲೆ ಭರಿತ ಖಾದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕಪ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಪೆಸ್ಟೊ: </strong></p><p>ಇದು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದೆ. ತುಳಸಿ, ಪಾರ್ಮಿಜಿಯಾನೊ ಚೀಸ್, ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ, ಪೈನ್ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ಟಾ, ಬ್ರೆಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಖಾದ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸೇವಿಸಬಹುದು.</p>.<p><strong>ರಾಗಿ ಮಸಾಲಾ:</strong></p><p>ರಾಗಿ ಮಸಾಲಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಪ್ಪ, ಜೀರಿಗೆ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ, ಬಟಾಣಿ, ಕ್ಯಾರೇಟ್, ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಸಾಲೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>