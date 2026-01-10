ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಸುಖಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೊಟಿಕ್‌ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ

ಡಾ.ಸಿಂಧು ಪಿ ಮದನಶೆಟ್ಟಿ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 9:30 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 9:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ | ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಅಗತ್ಯ: ಡಾ. ಮೋಹನ
ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ | ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಅಗತ್ಯ: ಡಾ. ಮೋಹನ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಹಿಳೆಗೆ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆ: ಸ್ಪರ್ಶ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಮಹಿಳೆಗೆ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆ: ಸ್ಪರ್ಶ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಮಾತ್ರೆಗಳು

ಮಾತ್ರೆಗಳು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಾಣಂತಿಯರ ಸಾವು | ಕೇಂದ್ರ ತಂಡ ಕಳುಹಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ: ಸಂಸದ ಸುಧಾಕರ್ ಪತ್ರ
ಬಾಣಂತಿಯರ ಸಾವು | ಕೇಂದ್ರ ತಂಡ ಕಳುಹಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ: ಸಂಸದ ಸುಧಾಕರ್ ಪತ್ರ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ: ಕ್ಲೇಮ್ ತಿರಸ್ಕಾರಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದೇನು?
ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ: ಕ್ಲೇಮ್ ತಿರಸ್ಕಾರಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದೇನು?
foodHealthtabletHealthcare

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT