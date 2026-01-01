ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ, ಕಡಿಮೆ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು

<p>ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುಣವಿದೆಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. </p><p>ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡೂ ಮಿಶ್ರ ಸಲಹೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. </p>.ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಅಭ್ಯಂಗ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಭಾರತದ ಆರೋಗ್ಯ ಪದ್ಧತಿ .ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವ ಸೇಬು ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ.<p>ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ’ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ’ ಅಥವಾ ’ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ’ ಹಣ್ಣು ಅಲ್ಲ. ಇತರೆ ಆಹಾರಗಳಂತೆ ತೂಕದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಸೇವನೆಯ ಆವರ್ತನ, ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. </p><p><strong>ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೊರಿ: </strong></p><p>ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸುಮಾರು 90 ರಿಂದ 105 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಬಹುಪಾಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೈಬರ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುತ್ತದೆ.</p><p>ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕರಿತ ಆಹಾರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನರಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?</strong></p><p>ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸ್ವತಃ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಸೇವನೆಯು ಮೀರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ತೂಕದ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p><p><strong>ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲ್ಲದೇ?</strong></p><p>ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತೂಕ ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವು ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೊದಲು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿ ಸೇವನೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. </p><p>ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸೇವನೆ ತೂಕದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವವರು ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಉಪಾಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ರಾತ್ರಿ ಸೇವನೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em><strong>ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಅದಿತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಪ್ಟೆ, ಹಿರಿಯ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞ, ಆಸ್ಟರ್ ಆರ್ವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>