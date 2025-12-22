ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವ ಸೇಬು ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ

<p>ಆಗ ತಾನೇ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಸೇಬು ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಸೇಬು ಹಾಳಾಗುವ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು 'ಕಿಣ್ವದಿಂದ ಕಂದುಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ' (enzymatic browning) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸರಪಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.</p>.ಗಮನಿಸಿ: ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ರಾಮಬಾಣವಿದ್ದಂತೆ\n\n.<p><strong>ಕಂದುಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಎಂದರೇನು?</strong></p><p>ಸೇಬನ್ನು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ, ಸಸ್ಯದ ಅಂಗಾಂಶವು ಆಮ್ಲಜನಕಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾಲಿಫೀನಾಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಸ್ (PPO) ಎಂಬ ಕಿಣ್ವವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೇಬಿನ ತಿರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಿಫೀನಾಲ್ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು (o-ಕ್ವಿನೋನ್ಗಳು) ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಮೆಲನಿನ್ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. </p><p>ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸೇಬು ಗಾಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಕಂದುಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದ ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದ ಸೇಬುಗಳು ಕಂದುಗೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. </p><p>ಕಿಣ್ವದಿಂದ ಕಂದುಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಸೇಬುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಪೇರಳೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಬದನೆಕಾಯಿಗಳೂ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಕಂದುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕಂದುಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಕಾಫಿ, ಕಪ್ಪು ಚಹಾದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದು.</p>. ಕಾಡುವ ಕಾಡು ಹಣ್ಣುಗಳು ರುಚಿ!.<p><strong>ತಿನ್ನಲು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ?</strong></p><p>ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೌದು. ಕಂದುಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಎಂದರೆ ಸೇಬು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಪೋಷಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದಲ್ಲ. ರಚನೆ ಬದಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೇಬು ತಿನ್ನಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಬಿನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿವೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.</p><p><strong>ಕಂದುಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು?</strong></p><p>ಹಲವಾರು ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳು ಕಿಣ್ವಕ ಕಂದುಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು:</p><ul><li><p><strong>ಆಮ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು:</strong> ನಿಂಬೆ ರಸ ಅಥವಾ ವಿನೆಗರ್ pH ಕಂದುಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಿಣ್ವದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಆಮ್ಲಜನಕದ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು:</strong> ಸೇಬನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುವುದು ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಸಹಕಾರಿ. </p></li><li><p><strong>ತಂಪಾಗಿಸುವುದು:</strong> ಶೈತ್ಯೀಕರಣವು ಕಿಣ್ವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.</p></li></ul>.<p><strong>ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಅದಿತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಪ್ಟೆ, ಹಿರಿಯ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪೋಷಣಾ ತಜ್ಞೆ,ಆಸ್ಟರ್ ಆರ್ವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>