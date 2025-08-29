BP ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಔಷಧ ಅಗತ್ಯ? ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಈ ಸಾಧನ ಎಂದ ಸಂಶೋಧಕರು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ವೈದ್ಯರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಔಷಧಿಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಾಧನವನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನದಿಂದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಈ ಸಾಧನ ನೇರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಭಾರತ ಮೂಲದ ಸಂಶೋಧಕರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಜಾರ್ಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಜ್ಞರು ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸುಮಾರು 500 ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿ ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ದಿ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 'ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಾಧನ’ ಎಂಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ರೋಗಿಯ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಈ ಸಾಧನ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸಿಸ್ಟೊಲಿಕ್ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 1 ಎಂಎಂಎಚ್ಜಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘತ ಹಾಗೂ ಪಾಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಅಪಯಾವು ಶೇ 2ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಜಾರ್ಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್ನ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಬರಹಗಾರರಾಗಿರುವ ನೆಲ್ಸನ್ ವಾಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಔಷಧಿಗಳು ಲಭ್ಯ. ಕೆಲವರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಕು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನೇರವಾಗಲಿದೆ.</p><p>ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಾಧನವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 30 ಎಂಎಂಎಚ್ಜಿ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ 8 ರಿಂದ 9 ಎಂಎಂಎಚ್ಜಿ ಅಷ್ಟು ಇಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧನವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಔಷಧಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಾಧನ ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>