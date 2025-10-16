<p>ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಲವು ರೋಗಗಳ ಸಮೂಹವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಇದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. </p><p>ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ವಿಧಗಳು ಯಾವುವು? HER2+ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ. </p>.ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ‘ಸೂಪರ್ ಹೀರೊ’ ಆದ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್.<p>ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ HER2+, ಟ್ರಿಪಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಲುಮಿನಲ್ A ಮತ್ತು Bಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಈ ಉಪ ವಿಧಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆ ಎಂಬುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವಿಧಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. </p><p>ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಹಾದಿ ಸುಲಭವಾದುದ್ದಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ತೀವ್ರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಸಲುಬಹುದು. </p>.<p><strong>HER2+ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್:</strong> </p><p>ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಉಪ ವಿಧಗಳಲ್ಲೇ HER2+ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. HER2+ ಎಂದರೆ ‘ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಗ್ರೋಥ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರೆಸೆಪ್ಟರ್ 2’ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೊಟೀನ್ ಆಧಾರಿತ ಅಣುವಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಜೀವಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ HER2+ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಸಾವು ತರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಬೇಧ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಈ HER2+ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಗೆಡ್ಡೆಯ ಗಾತ್ರವೂ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. </p><p>ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ HER2+ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಸ್ವತಹಃ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಸ್ವಯಂ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.</p>.ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಜಾಗತಿಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕಣ್ಣಪುರಂ.<p><strong>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು</strong></p><p>ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೀಮೋಥೆರಪಿಗಿಂತಲೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಖರವಾಗಿ HER2+ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಕೊಲ್ಲಬಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. </p><p>ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ HER2+ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಬೇಧವು ಏರುಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಇದರ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. </p><p><em><strong>(ಲೇಖಕಿ: ಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ, ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು)</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>