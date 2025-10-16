ಗುರುವಾರ, 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ HER2+: ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳೇನು?

ಡಾ.ನೀತಿ ರೈಜಾದಾ
Published : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 12:35 IST
Last Updated : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 12:35 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಪೀಡಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ‘ಸೂಪರ್ ಹೀರೊ’ ಆದ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಪೀಡಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ‘ಸೂಪರ್ ಹೀರೊ’ ಆದ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಪೀಡಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ‘ಸೂಪರ್ ಹೀರೊ’ ಆದ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಜಾಗತಿಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕಣ್ಣಪುರಂ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಜಾಗತಿಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕಣ್ಣಪುರಂ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಜಾಗತಿಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕಣ್ಣಪುರಂ
Breast Cancer AwarenessBreastCancer

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT