ಕೋವಿನ್, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್: ನೋಂದಣಿಗೆ ಮುಂದಾದವರಿಗೆ ಕಾಡಿದ ಸಮಸ್ಯೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಮೇ 1ರಿಂದ 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ನೋಂದಣಿಗೆ ಮುಂದಾದವರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಿದೆ.

ಹೌದು, ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕೋವಿನ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆ್ಯಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಗೆ ಮುಂದಾದವರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಹಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಆ್ಯಪ್ ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಆದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ನೋಂದಣಿಯ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತದ ಒಟಿಪಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Co-Win server facing issues. & not able to register from Aarogya app either. Govt IT dept has failed to deliver a seemless registration for vaccination. #cowinregistration #CoWin #CowinApp #COVID19India #VaccineFor18Plus #VaccineRegistration pic.twitter.com/DgIoNVGIeq

ಮೇ 1 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಂದಣಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇತರೆ ಹಂತಗಳ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ ವೇಳೆ ಇದ್ದ ವಾಕ್-ಇನ್ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು 3ನೇ ಹಂತದ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

Are you trying on the cowin site or aarogya app? There is a delay in the OTP and timing me out on the site 🤮

— Aren (@rockmysoulin) April 28, 2021