‘ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್’ ಎಂದರೇನು? ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ? ಆರೈಕೆ ಹೀಗಿರಲಿ

<p>‘ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್’ ಎಂಬುದು ಅನುವಂಶಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಗುವಿನ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ‘ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್’ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 21ನೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ‘ಟ್ರೈಸೊಮಿ’ 21 ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುವಂಶಿಕ ವಸ್ತುವು ಮಗುವಿನ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳ ನರವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ಸಿ.ಪಿ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. </p>.ವಿಶ್ವ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ದಿನ | ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ: ಡಾ.ಜ್ಯೋತಿ.ಡೌನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ.<p><strong>‘ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್’ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು:</strong> </p><p>‘ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್’ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ,</p><ul><li><p>ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಮುಖ ಹೊಂದಿರುವುದು.</p></li><li><p>ಸಣ್ಣ ಕಿವಿ, ಚಿಕ್ಕ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಬೆರಳುಗಳಿರುವುದು.</p></li><li><p>ಸ್ನಾಯುಗಳ ದುರ್ಬಲತೆ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗುವುದು.</p></li></ul><p><strong>‘ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್’ಗೆ ಕಾರಣಗಳು:</strong> </p><p>‘ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್’ಗೆ ಈ ವರೆಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣಗಳು ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದು ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಸಿ.ಪಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಕಾರಣವಾಗತ್ತವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, </p><ul><li><p>35 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ತಾಯಿಯಾದರೆ, ಮಗು ‘ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್’ ಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ತಾಯಂದಿರಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.</p></li><li><p>ಕೆಲ ವೇಳೆ ಪೋಷಕರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಬಹುದು.</p></li><li><p>ಈಗಾಗಲೇ ‘ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್’ ಮಗುವಿರುವ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಮಗು ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p></li></ul><p><strong>ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ: </strong></p><p>ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ‘ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್’ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ‘ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್’, ‘ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ’ ಮತ್ತು ‘ಆಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್’ ನಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮೂಲಕವೂ ‘ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್’ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ:</strong> </p><p>‘ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್’ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲವಾದರೂ, ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡುವ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಮಗು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. </p><ul><li><p>ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಲಿಕೆ ಮಗುವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.</p></li><li><p>ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸುವುದು</p></li><li><p>ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು. </p></li></ul><p>ಸೂಕ್ತ ಆರೈಕೆ, ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ‘ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್’ ಹೊಂದಿರುವ ಮಗು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಸಿ.ಪಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p><p><em>(<strong>ಡಾ. ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಸಿ ಪಿ, ಮಕ್ಕಳ ನರವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, ಆಸ್ಟರ್ ಸಿಎಂಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.</strong>)</em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>