ಮೊಬೈಲ್‌ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮವೇನು?

<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಖಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡುವಾದರು ಸಾಕು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದು ಕೂರುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಅತಿಯಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಹೊಸ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.</p><p>ಅತಿಯಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯು ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೈ ಭಾಗದ ಮಸ್ಕ್ಯುಲೋಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಅತಿಯಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ: ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?.ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಸಹಕಾರಿ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಎನ್. ಶ್ರೀಧರ್ .<p>ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಸಹಜ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ, ಉಳುಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಿನ ಮೂಳೆಯ ದುರ್ಬಲತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಯುವ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತ ಸವೆತ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇವಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿಮೀತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಐಟಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಡಿಟಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಥವಾ ಆಟವಾಡುವವರು ‘ಕಾರ್ಪಲ್ ಟನಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್‘ ಹಾಗೂ ‘ಡೆಕರ್ವೈನ್ ಟೆನೊಸೈನೋವಿಟಿಸ್‘ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದರಿಂದ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಕೀಲು ನೋವು, ಮಣಿಕಟ್ಟು ಊತ, ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನರಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ನಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜುಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನರಗಳ ಸಂಕುಚಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. </p><p>ಅತಿಯಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ‘ಕಾರ್ಪಲ್ ಟನಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ನ ಪ್ರಮಾಣ 1.3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಸಹಜ ಬಾಗಿದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ‘ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೈನೋವಿಟಿಸ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p><p><strong>ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಹೇಗೆ?</strong></p><p>ನೋವು, ಊತ ಅಥವಾ ಸಂವೇದನಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ರೋಗನಿರ್ಣಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಭೇಟಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಎಂಆರ್ಐನಂತಹ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು. </p><p><strong>ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?</strong></p><p>ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಬೆರಳನ್ನು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದು, ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಂಪ್ಗಳಂತಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. </p> <p><em><strong>(ಲೇಖಕರು: ಡಾ.ಅರುಣ್ ಆರ್.ಪಾಟೀಲ್ ,ಹಿರಿಯ ರೇಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್, ಅಪೊಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು)</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>