ಬುಧವಾರ, 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಬಂಜೆತನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸುಳ್ಳು ವದಂತಿ: ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ

ಡಾ. ಪವಿತ್ರಾ ಶ್ಯಾಮ್‌ಸುಂದರ್
Published : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 10:30 IST
Last Updated : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 10:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

‘ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಕುರಿತ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ’

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‘ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಕುರಿತ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ’
‘ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಕುರಿತ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ’
womenHealthHealth AwarenessinfertilityMale Infertility

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT