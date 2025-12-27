ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೇ ಹೆಚ್ಚು ನೋವಾಗಲು ಕಾರಣ: ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳೋದೇನು?

ಯು. ಕಾವ್ಯಾ
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:29 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:29 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮೊದಲ ಓದು: ಪ್ರೀತಿ–ಪ್ರೇಮಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ
ಮೊದಲ ಓದು: ಪ್ರೀತಿ–ಪ್ರೇಮಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಈ ಯೋಗಾಸನಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ
ಈ ಯೋಗಾಸನಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ
lovePsychologySocial Psychology

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT