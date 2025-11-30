ಮೊದಲ ಓದು: ಪ್ರೀತಿ–ಪ್ರೇಮಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ

<p>ಪಿಯುಸಿ ಪಾಸಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹದಿವಯಸ್ಸಿನ ಮಂಗಾಟ ಬಿಟ್ಟು ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಅನಿವಾರ್ಯಗಳಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಭಾರ ಹೊತ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸೆಳೆತ ಮತ್ತು ಎಳೆತವೇ ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ತುಡಿತವಿದೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಜದ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ವಾಸ್ತವದ ನೋವು, ನಲಿವುಗಳು, ಸಮವಯಸ್ಕರ ಅನುಕೂಲಗಳು ಇವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುತ್ತವೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಬರುವ ಪೂರ್ವಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಯಸಿದ್ದೂ ಅಂಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಲು ಬರುವ ಶರತ್. ಯಾರು ಯಾರಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು? ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದರು? ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗಗಳ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಂದ ಅದ್ಹೇಗೆ ಬಸವಳಿದರು? ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಓರೆಕೊರೆಗಳು, ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಇರುವ ಪಡಿಪಾಟಲು ಎಲ್ಲವೂ ಚಿತ್ರಕಶಕ್ತಿಯ ಬರೆಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. </p>.<p>ಮಕ್ಕಳ ಮೋಹ, ಅವರಿಂದಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಔದಾರ್ಯ ತೋರುವಂತಿರುವವರ ಸ್ವಾರ್ಥ, ನಗರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಕೇಂದ್ರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ಅನಾವರಣ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಸಹಜಗುಣಗಳನ್ನೇ ಬಿಡಿಸುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿ. ಈ ಜಗತ್ತು ಇರುವುದೇ ಹೀಗೆ ಎಂಬ ಹತಾಶೆ ಮೂಡುವಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳು ಈಗಲೂ ಮಾನವೀಯತೆ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಹೇಳಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೀರುವುದು ಹೇಗೆ? ಮೀರಿದ ನಂತರವೂ ಯಾವ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗದ ಬಂಧಗಳೇ ಹೇಗೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲವು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವೂ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಸಣ್ಣತನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಲೇ, ಔದಾರ್ಯದ ಕೈದೀವಿಗೆ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಓದು.</p>.<p>ಇಂತಿ ಪೂರ್ವಿ </p><p>ಲೇ: ಮಧು ವೈಎನ್ </p><p>ಪ್ರ: ನೆಲಮುಗಿಲು </p><p>ಸಂ: 8310295027</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>