ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ತೀವ್ರ ಚಳಿ: ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಹೀಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಡಾ. ಸಾಗರ್ ಸಿ.
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 6:19 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 6:19 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Healthlungsbreath analyser testWinter Care

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT