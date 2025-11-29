ಅಕ್ಷರ ದಾಮ್ಲೆ ಅವರ ಅಂತರಂಗ ಅಂಕಣ: ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆ ಬರುವುದೇಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ?

<p>ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ವಿಪರೀತ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಂದು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಗೆಲುವು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಹಲವು ಬಾರಿ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆಯೇ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಹೇಗೆ?</p>.<p>ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವಂತಹವು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳೂ ಇರಬಹುದು. ನಮ್ಮದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾವು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಆದರೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ಪಡುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ! ಆದರೆ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಇಂದು ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆಯೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಭೂತಕಾಲದ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಎನ್ನುವುದು ಎಷ್ಟು ನಿಜವೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವು ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ವರ್ತಮಾನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಜ. ಹಾಗಿರುವಾಗ, ನಾವು ಭೂತಕಾಲದ ಭಾರಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬಲಿಕೊಡಬೇಕೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ, ನೀವೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಗೆಲುವು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಭಾರವನ್ನು. ಯಾಕೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ.</p><p>ಇನ್ನೀಗ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆಯೇ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ನೀವು ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡಾ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಒಂದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ‘ವಾಟ್ ಯೂ ಥಿಂಕ್, ಯೂ ಬಿಕಂ. ವಾಟ್ ಯೂ ಫೀಲ್, ಯೂ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಯೂ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್’. ಅಂದರೆ, ‘ನೀವು ಏನನ್ನು ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರೋ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಏನನ್ನು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೇ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಏನನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೀರಿ’.</p><p>ಈಗ ಈ ಮಾತಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವೇ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗನ್ನಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಚಿತ್ರಣಗಳು ಅಥವಾ ಕಲ್ಪನೆಗಳೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಮೂಲವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಲಭವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವುದಾದರೆ, ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ, ಅಪಘಾತವಾದರೆ ಅಂತಲೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅಪಘಾತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸ ಬಹುದು. ಆಗ, ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಅನಿಸಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಹುಶಃ ನಾನೇ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮಗಿದೆ ಅಂತಾದರೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ, ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>