ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಅಕ್ಷರ ದಾಮ್ಲೆ ಅವರ ಅಂತರಂಗ ಅಂಕಣ: ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆ ಬರುವುದೇಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ?

ಅಕ್ಷರ ದಾಮ್ಲೆ
Published : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಪ್ರ

ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ವಿಪರೀತ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಂದು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಗೆಲುವು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಹಲವು ಬಾರಿ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆಯೇ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಹೇಗೆ?

mental health

