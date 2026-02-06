ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಈ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಡಿ

ಡಾ.ಶಿಲ್ಪರಾಣಿ
Published : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:55 IST
Last Updated : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:55 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹೈ ಹೀಲ್ಸ್

ಹೈ ಹೀಲ್ಸ್

ಗೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:High Heels Trend: ಬೆಡಗಿಯರ ಬಿನ್ನಾಣಕ್ಕೆ ಹೀಲ್ಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಶ
High Heels Trend: ಬೆಡಗಿಯರ ಬಿನ್ನಾಣಕ್ಕೆ ಹೀಲ್ಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಶ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಪೀಡಿತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ‘ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ ಹೀಲ್ಸ್‌’
fallback
pregnancySkill on wheelsEarly pregnancy

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT