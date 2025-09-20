ಶನಿವಾರ, 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homewomen
ADVERTISEMENT

High Heels Trend: ಬೆಡಗಿಯರ ಬಿನ್ನಾಣಕ್ಕೆ ಹೀಲ್ಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಶ

ವಿದ್ಯಾ ಹಂಚಿನಮನಿ
Published : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:17 IST
Last Updated : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:17 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹೀಲ್ಸ್‌  ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ? ಹೀಲ್ಸ್‌ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಬಹುದು? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹೀಲ್ಸ್‌ಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

 

high heel
high heel
slippers

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT