Psychology: ಪೀಳಿಗೆ ಬದಲಾದಂತೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

<p>ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಮನ:ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡರೂ ಮಾನಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಡಿಯುತ್ತದೆ. </p><p>ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಕಲಿಕಾ ವಿಧಾನಗಳು, ಬದುಕಿನ ಗುರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. </p><p>ಪ್ರಸ್ತುತದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳು, ಹೊಸ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. </p><p>ವಿವಿಧ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಯಾವುವು? </p><p><strong>ಮಿಲೇನಿಯಲ್ ಪೀಳಿಗೆ (Millennials):</strong></p><p>1980 ರಿಂದ 1995ರ ನಡುವೆ ಜನಿಸಿದವರು ಈ ಪೀಳಿಗೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಪೀಳಿಗೆಯವರು. ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಹಾಗೂ ಜಾಗತೀಕರಣವು ಇವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ.</p><ul><li><p><strong>ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:</strong> </p></li></ul><p>ಈ ಪೀಳಿಗೆಯವರಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆ, ಆತಂಕ, ಒತ್ತಡ, ಕಿರಿಕಿರಿ, ವೃತ್ತಿಪರತೆಯ ಒತ್ತಡಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂಟಿತನ ಕಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. </p><ul><li><p><strong>ಪರಿಹಾರಗಳು:</strong> </p></li></ul><p>ಅರಿವಿನ ವರ್ತನಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸ್ವ-ಕಾಳಜಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಯುಳ್ಳವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ವೃತಿಪರರಿಂದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.</p><p><strong>ಜನರೇಷನ್ Z (Gen Z):</strong> </p><p>1996 ರಿಂದ 2010ರ ನಡುವೆ ಜನಿಸಿದವರು ಜನರೇಷನ್ Zಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಇವರನ್ನು ’ಡಿಜಿಟಲ್ ನೆಟಿವ್ಸ್’ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಅಂತರ್ಜಾಲ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಷ್ಟ. ಇವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಶೀಲತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.</p><ul><li><p><strong>ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:</strong></p></li></ul><p>ಈ ಪೀಳಿಗೆಯವರಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆ (Depression) ಮತ್ತು ಆತಂಕ (Anxiety), ಸೈಬರ್ಬುಲ್ಲಿಂಗ್, ಹೋಲಿಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಒತ್ತಡ, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಒತ್ತಡ, ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ (Isolation) ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನ ಕಾಡುತ್ತದೆ. </p><ul><li><p><strong>ಪರಿಹಾರಗಳು:</strong> </p></li></ul><p>ಅರಿವಿನ ವರ್ತನಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಆಧಾರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು, ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೇಟಿ, ವೃತಿಪರರಿಂದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.</p><p> <strong>ಜನರೇಷನ್ ಆಲ್ಫಾ (Gen Alpha):</strong> </p><p>2010ರ ನಂತರ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೀಳಿಗೆಯು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್, ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಿಕ್ಷಣಗಳಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p><ul><li><p><strong>ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:</strong></p></li></ul><p>Gen Alpha ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂದರೆ ಪರದೆಯ ಸಮಯದಿಂದ (Screen Time) ಉಂಟಾಗುವ ಆತಂಕ, ಕಲಿಕೆಯ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಡುವ ಒಂಟಿತನ.</p><ul><li><p><strong>ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳು:</strong> </p></li></ul><p>ಪರದೆ ಸಮಯವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು, ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ನಂತಹ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು, ಹೊರಗೆ ಆಟವಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು.</p><p><strong>ಜನರೇಷನ್ ಬೀಟಾ (2025) :</strong></p><p> 2025 ರ ನಂತರ ಜನಿಸುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜನರೇಷನ್ ಬೀಟಾ ಪೀಳಿಗೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರುವ ಪೀಳಿಗೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇವರು ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಸಮಾಜದ ರೂಪುರೇಖೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವರು.</p><ul><li><p><strong>ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:</strong></p></li></ul><p>ಈ ಪೀಳಿಗೆಯವರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ, ಮೌಲ್ಯ ರಹಿತವಾಗಿರುವುದು, ಕೌಶಲಗಳ ಕೊರತೆ, ನಿರಂತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು AI ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಭರವಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳಿವೆ. </p><ul><li><p><strong>ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳು:</strong> </p></li></ul><p>ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (EQ) ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು,ಪರದೆ ಸಮಯವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತೊಡಗಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.</p><p>ಹೀಗೆ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅನೇಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಸತನಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವು ಮನುಕುಲದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>