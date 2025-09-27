Psychology: ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಯುವಜನತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು?

<p>ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಮಾನವನ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಜನರೇಷನ್ ಎಂದು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.</p><p>ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ Z (Gen Z) ಹಾಗೂ ಜನರೇಷನ್ ಆಲ್ಫಾ (Gen Alpha) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, 2010 ರಿಂದ 2025 ರವರೆಗೆ ಜನಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಇವರಿಗೆ ಕಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು? ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. </p><p><strong>ಆಲೋಚನೆ: </strong></p><p>ಈ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಪ್ರತಿ ಆಲೋಚನೆಗೂ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ತರ್ಕ, ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.</p><p><strong>ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ:</strong></p><p>ಈ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇವರು ಸದಾ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. </p><p><strong>ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕ:</strong></p><p>ಇವರು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸದಾ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರಿಸರದಿಂದ ಈ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಗುರುತಿನ ಹುಡುಕಾಟ(identity crisis):</strong></p><p>ಪ್ರಸ್ತುತ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಕ್ಕಳು (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹದಿಹರೆಯದವರು) ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುರುತಿನ ಹುಡುಕಾಟ (Identity Exploration) ಅಥವಾ ’ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್’ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>.Psychology: ಪೀಳಿಗೆ ಬದಲಾದಂತೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?. <p><strong>ಅವರು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:</strong></p><ul><li><p>ನಾನು ಯಾರು? ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಭಾವ ಏನು?</p></li><li><p>ನನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇದ್ದೇನೆ?</p></li><li><p>ಈ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು?</p></li><li><p>ನನ್ನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು?.</p></li></ul><p><strong>ಗುರುತು (Virtualizing Identity)</strong></p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ’ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಆವೃತ್ತಿ’ (Curated Version)ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು.</p><p><strong>ಬಾಹ್ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (External Validation)</strong></p><p>ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಅರಿಯದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಲೈಕ್ಸ್, ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫಾಲೋವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ (Internal Stability) ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕು: </strong></p><p>ನಾನು ಯಾರು, ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ, ನಾನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಇತರರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಗುರುತು, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮರೆಯಾಗಿವೆ.</p>.ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರ ಪೋಷಕರ ಕಾಲಾನಂತರ ಮುಂದೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಲಹೆ. <ul><li><p><strong>ಒಂಟಿತನ (Sense of Emptiness):</strong> ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. </p></li></ul><ul><li><p><strong> ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕೊರತೆ (Lack of Depth in Relationships)</strong></p></li></ul><ul><li><p><strong>ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗುವುದು:</strong> ವರ್ಚುಯಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ, ನೈಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿರಬಲ್ಲ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತಹ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p> </li><li><p><strong>ಒಡನಾಟದ ಏಕಾಂತ (Lonely Togetherness):</strong> ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದರೂ, ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವುದು 'ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್' ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.</p></li></ul><p><strong>ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ: </strong></p><p>ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೋಪ, ಆತಂಕ, ಒಂಟಿತನ, ದುಃಖ, ಬೇಸರ, ನಿರಾಸೆ ಮುಂತಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.</p><ul><li><p><strong>ಸಂವಹನ ಕೊರತೆ:</strong> ಪೋಷಕರು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯದಿರುವುದು ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. </p></li><li><p><strong>ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲದ ಕೊರತೆ:</strong> ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣ ಸಿಗದಿರುವುದು.</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>