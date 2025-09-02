ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರ ಪೋಷಕರ ಕಾಲಾನಂತರ ಮುಂದೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಲಹೆ

ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್ ಶುಭ್ರತಾ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:16 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:16 IST
ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮುಂದೆ ಯಾರು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಸೂಕ್ತ ತಯಾರಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು
