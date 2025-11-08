<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮರುದಿನ ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಲವರು ಉತ್ತಮ ಎಂದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯಾದಾ? ಅಲ್ವಾ? ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.</p><p><strong>ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇಡುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:</strong></p><ul><li><p><strong>ಆಹಾರದ ತಾಜಾತನ ಕಾಪಾಡುವಿಕೆ:</strong> ತಣ್ಣನೆಯ ತಾಪಮಾನವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರವು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಸಂರಕ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ.</p></li><li><p><strong>ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷಬಾಧೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ:</strong> ಸರಿಯಾದ ಶೈತ್ಯೀಕರಣವು ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ, ಇ.ಕೋಲಿ ಮುಂತಾದ ಹಾನಿಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ:</strong> ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿರುವ ‘ವಿಟಮಿನ್’ಗಳು ಮತ್ತು ‘ಖನಿಜಗಳು’ ತಣ್ಣನೆಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ.</p></li></ul><p><strong>ಸಂಭಾವ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳು:</strong> </p><ul><li><p><strong>ಆಹಾರ ಇಡುವ ಕ್ರಮ:</strong> ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚದೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಆಹಾರ ವಿಷವಾಗಬಹುದು.</p></li><li><p><strong>ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಹಾರ ಇಡುವುದು:</strong> ಬೇಯಿಸದೆ ಮಾಂಸ ಇಡುವುದು ಹಾಗೂ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಇಟ್ಟರೆ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. </p></li><li><p><strong>ತಣ್ಣನೆಯ ಆಹಾರದ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವನೆ:</strong> ನೇರವಾಗಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಿಂದ ತೆಗೆದು ತಣ್ಣನೆಯ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಂಟಲು ನೋವು, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.</p></li><li><p><strong>ಅನೇಕ ದಿನದ ಆಹಾರ:</strong> ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಹಾರವನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p></li></ul><p><strong>ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು:</strong> </p><ul><li><p><strong>ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನ ನಿರ್ವಹಣೆ:</strong> ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅನ್ನು 4°C (40°F) ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.</p></li><li><p><strong>ಮುಚ್ಚಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳು:</strong> ಆಹಾರವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಚ್ಚಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.</p></li><li><p><strong>ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ:</strong> ಹಸಿ ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಇರಿಸಿ.</p></li><li><p><strong>ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರ:</strong> 3-4 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಸೇವಿಸಿ.</p></li><li><p><strong>ತರಕಾರಿಗಳು:</strong> 5-7 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಬಳಸಿ.</p></li><li><p><strong>ಹಾಲು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು:</strong> ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಸೇವಿಸಿ.</p></li><li><p><strong>ಮರುಬಿಸಿ ಮಾಡುವಿಕೆ:</strong> ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಿಂದ ತೆಗೆದ ಆಹಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸೇವಿಸಿ. (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು).</p></li><li><p><strong>ನಿಯಮಿತ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ:</strong> ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.</p></li></ul><p>ಸರಿಯಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇಟ್ಟು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಸರಿಯಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.</p><p><em><strong>(ಎಡ್ವಿನಾ ರಾಜ್, ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ – ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ , ಅಸ್ಟರ್ ಸಿಎಂಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು).</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>