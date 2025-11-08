ಶನಿವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಗಮನಿಸಿ: ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ?

ಎಡ್ವಿನಾ ರಾಜ್
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:45 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:45 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
foodHealthFood Safetyfood packetsHealth issuessolar refrigerator

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT