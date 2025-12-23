ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಸೂರ್ಯ: ಆರೋಗ್ಯದ ಬೆಳಕು

ಡಾ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಪಿ
Published : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಭಾಸ್ಕರನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಸೂರ್ಯೋಪಾಸನೆಯ ಮೊದಲ ಮಜಲು. ಸೂರ್ಯನಮಸ್ಕಾರದಡಿ ಯೋಗದ ಸಕಲ ಭಂಗಿಗಳು ಅಡಕವಾಗಿವೆ
ಚರ್ಮ – ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು
Yogasoorya namaskaraSunNature

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT