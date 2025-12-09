ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಸೇವನೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

<p>ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಚಳಿಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ, ಬೆಣ್ಣೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಪನೀರ್ ಮತ್ತು ಚೀಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಎದುರಾಗುವುದು ಉಂಟು.</p><p>ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಇವುಗಳ ಸೇವನೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಲು, ಪನೀರ್ ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. </p>.ಚಳಿ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೀ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ.ಮೂತ್ರಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಎಚ್ಚರ.<p>ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ಬರುವ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಚರ್ಮದ ಒಣಗುವಿಕೆ, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.</p><p>ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ, ಜಲಸಂಚಯನ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸಿದರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಶರೀರವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಮಂದತೆ, ಚರ್ಮದ ಬಿರುಕು ಮತ್ತು ಒಣಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಮೃದುವ ಮತ್ತು ತೇವಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ತುಪ್ಪವನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಚಳಿಗಾಲ ರಕ್ಷಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶರೀರವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. </p><p>ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರು ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಡಿ ಮತ್ತು ಬಿ12 ಹಾಗೂ ಸತು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಿಂದ ಎಲುಬಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಕಡಿಮೆ ಒಡ್ಡುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಹಾಲು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಬಲವಾದ ಕರುಳು ಎಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಬಲವಾದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲತೆ ಅಥವಾ ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲು ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರಗಳು ಸಹ ಅದ್ಭುತ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅರಿಶಿನ ಹಾಲು, ರೊಟ್ಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಮೊಸರನ್ನು ಹಾಕಿದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪನೀರ್ ಮತ್ತು ಚೀಸ್, ಚಳಿಗಾಲದ ಊಟಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳಾಗಿವೆ. </p><p>ಚಳಿಗಾಲದ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಅವು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ಚರ್ಮದ ಪೋಷಣೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.</p>.<p><em><strong>ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಅದಿತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಪ್ಟೆ, ಹಿರಿಯ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞ, ಆಸ್ಟರ್ ಆರ್ವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>