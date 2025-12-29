ಸೋಮವಾರ, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಚರ್ಮ ಸಹಿತ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾ? ಚಿಕನ್ ತರುವ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನು ಓದಿ

ಡಾ. ಎಡ್ವಿನಾ ರಾಜ್
Published : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 11:30 IST
Last Updated : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 11:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆಂಡ್ರೋಪಾಸ್ ಪುರುಷರ `ಆ ದಿನಗಳು'
fallback
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಸಾರು- ಕರುನಾಡ ಸವಿಯೂಟ
ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಸಾರು- ಕರುನಾಡ ಸವಿಯೂಟ
HealthchikenNutritionKetchikan

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT