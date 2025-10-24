World Polio Day: ಪೊಲಿಯೊ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅ. 24ರ ದಿನದ ಮಹತ್ವವೇನು?

<p>ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರಂದು ವಿಶ್ವ ಪೊಲಿಯೊ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೊಲಿಯೊ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಈ ದಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. WHO,UNICEF, ROTARY ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪೊಲಿಯೊ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಶ್ವ ಪೊಲಿಯೊ ದಿನದ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಈ ವರ್ಷದ ಥೀಮ್ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.</p>.ತುಮಕೂರು: ಪೊಲಿಯೋ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಜಾಥಾ.ಪೋಲಿಯೋ ಪೀಡಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತ ಹೊರಕ್ಕೆ.<p>ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಪೊಲಿಯೊ ಲಸಿಕೆಯ ಮಹತ್ವ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪೊಲಿಯೊ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಸಾಧಿಸಲು ವಿಶ್ವ ಪೊಲಿಯೊ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ.</p><p><strong>ಈ ವರ್ಷದ ಥೀಮ್ ಏನು?</strong> </p><p>‘ಪೊಲಿಯೊವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ: ಪ್ರತಿ ಮಗು, ಪ್ರತಿ ಲಸಿಕೆ, ಎಲ್ಲೆಡೆ’</p><p><strong>ವಿಶ್ವ ಪೊಲಿಯೊ ದಿನದ ಇತಿಹಾಸ</strong></p><p>ಇಂದು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24) ಪೊಲಿಯೊ ಲಸಿಕೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಜೋನಾಸ್ ಸಾಲ್ಕ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ಲಸಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಯಿತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಕಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಡಾ. ಜೋನಾಸ್ ಸಾಲ್ಕ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪೊಲಿಯೊ ದಿನವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. </p><p>ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ನಾನಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಇದು 1988ರಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಯೊ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಉಪಕ್ರಮ (GPEI) ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿತು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶಗಳು</strong></p><ul><li><p>ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಎರಡು ಹನಿ, ಪೋಲಿಯೋದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹಲವು ಬಾರಿ.</p></li><li><p>ಪೊಲಿಯೊ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಿಸಿ.</p></li><li><p>ಮಕ್ಕಳು ನಗಲಿ, ಪೊಲಿಯೊವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಿ.</p></li></ul><p>2011ರ ಜನವರಿ 13ರಂದು ದಾಖಲಾದ ರುಕ್ಷಾ ಪ್ರಕರಣವೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಪೊಲಿಯೊ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಜಗತ್ತಿನ 41 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಯೊದ ಪಿಡುಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 40 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪೊಲಿಯೊ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>